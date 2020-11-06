Запрещается въезд-выезд в ряд городов и районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов седьмого ноября до 06:00 часов 23 ноября, за исключением движения транспортных средств оперативного спецназначения и автомобилей, занимающихся грузоперевозками, приостанавливается въезд-выезд на административные территории городов Мингячевир, Шеки, Лянкяран, Сабирабад, сел Джавад, Тюркеди, Галагайын и Кюркенди Сабирабадского района, а также Агстафинский, Гахский, Загатальский, Билясуварский, Джалилабадский, Масаллинский, Исмаиллинский, Губинский и Хачмазский районы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

(Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Наталья Кочнева)