В Азербайджане утвержден порядок аккредитации медучреждений

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок аккредитации медицинских учреждений".

Как передает во вторник Trend, согласно постановлению, министерство здравоохранения при согласовании с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию в трехмесячный срок определит требования по аккредитации медицинских учреждений.

Правила направлены на обеспечение права населения выбирать медицинские учреждения, предоставляющие качественные медицинские услуги для обследования и лечения.

В отношении медучреждений в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) аккредитацию будет осуществлять Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, в отношении других медицинских учреждений, созданная министерством здравоохранения Азербайджана, Комиссия по аккредитации медицинских учреждений. Состав комиссии утверждается руководителями учреждений в зависимости от их подчиненности.

Аккредитацию предусматривается проводить в соответствии с требованиями нормативных актов, утвержденных Минздравом при согласовании с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

Принятие проекта создаст основу для определения качества медицинских услуг, оказываемых населению, соответствия деятельности медицинских учреждений требованиям нормативных правовых актов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)