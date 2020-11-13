В UNEC пройдут обсуждения в связи с экономикой Карабаха

В UNEC будут организованы обсуждения по вопросу экономики Карабаха.

На 3-дневных мероприятиях, которые пройдут при организационной поддержке исследовательских центров UNEC, будет рассматриваться ущерб, нанесенный Азербайджану армянской оккупацией, его методология и первоначальная оценка, анализироваться экономическое влияние освобождения Карабаха на тюркский мир, а также экономика Карабаха в послевоенный период, обсуждаться роль его Регионального инновационно-технологического центра и цепочки стоимости как важного звена.

В обсуждениях, наряду с руководителями исследовательских центров UNEC, примут участие депутаты, официальные лица Министерства экономики, ведущие экономисты страны, а также турецкие ученые, исследующие экономику Карабаха.

Мероприятия состоятся 16, 18 и 20 ноября в 11:00 часов, и будут транслироваться в прямом эфире на официальной страницы Facebook UNEC.

В конце обсуждений будут даны ответы на вопросы по теме.

Всех, кто интересуется экономикой Карабаха, приглашаем принять участие в обсуждениях!

(Редактор: Наталья Кочнева)