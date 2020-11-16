Служба электронной безопасности Азербайджана предупреждает учителей и студентов о фишинговых кампаниях в WhatsApp

БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана зафиксировала очередную "фишинговую" кампанию через WhatsApp. На этот раз цель кибермошенников - учителя и студенты. Так, в рассылаемых через WhatsApp спам-сообщениях под заголовком "Бесплатная поддержка ноутбуками 2020", сообщается, что учителям и студентам якобы бесплатно предоставляются ноутбуки компьютерными компаниями.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, чтобы получить ноутбук бесплатно, пользователю предлагается выбрать марку ноутбука, указав имя, фамилию и номер мобильного телефона.

На следующем этапе пользователь должен отправить это сообщение 20 пользователям из списка контактов или 5 группам в WhatsApp.

Далее требуется скачать приложение и в течение суток ждать ответа от администратора.

Цель киберпреступников - легким способом заработать деньги на сборе поддельных просмотров рекламы, заставляя пользователей загружать сторонние приложения, а также получить доступ к личной информации.

Первый способ защитить себя от таких кибератак - скептически относиться к каждому полученному сообщению, не поддаваться обману на заманчивые обещания и проверять точность информации с помощью различных средств связи.

Министерство просит пользователей, получающих такие сообщения, не отвечать на них, не делиться ими с другими и пожаловаться на сообщение как «спам», выбрав «Сообщить о спаме».

Столкнувшись с такими киберинцидентами, а также для получения методической поддержки Минсвязи просит граждан обращаться в Службу электронной безопасности через сайт www.cert.az или электронную почту [email protected]

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)