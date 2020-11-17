Судно «Алиф Гаджиев» провело исследования на Каспии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Научно-исследовательское судно, носящее имя Национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, после капитального ремонта вновь спущено на воду в Каспийском море.

Об этом сказал руководитель экспедиционной группы из специалистов министерства экологии и природных ресурсов Бахтияр Сеидов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что 12-16 ноября в море были проведены комплексные исследования по оценке экологической ситуации и установлению ее влияния на Каспийское море и окружающую среду. Мониторинги были проведены на нефтегазовых месторождениях «Умид-Бабек», «Шахдениз», «Абшерон», «Гюнешли», «Нефтяные камни» и «Карабах». По 28 различным координатам были взяты пробы воды, грунта, планктона и воздуха, изучено состояние загрязнения атмосферного воздуха, проведены гидрометеорологические измерения, исследовано биоразнообразие.

(Текст: Кямаля Сеидова)