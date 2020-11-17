В Азербайджане создана информбаза экспертов в связи с экзаменами по способностям

БАКУ /Trend/ - В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана создана информационная база экспертов по новым экзаменам по способностям.

Как сообщили Trend в Центре, ожидается, что база данных, которая на первом этапе включает в себя в общей сложности около 50 высших и средних профессиональных учебных заведений, на последующих этапах охватит большее количество учебных заведений.

Основная цель создания новой единой информационной системы - сбор и управление необходимой информацией об учителях-специалистах. Другая цель - привлечь к экзаменам более профессиональных учителей и обеспечить более тесное сотрудничество с соответствующими учебными заведениями.

В последние годы в Азербайджане ускорился процесс цифровизации услуг, предоставляемых государственными органами. Создание базы данных экспертов в связи с экзаменами по способностям является частью этого процесса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)