Кавказские албанцы участвовали в этногенезе сегодняшнего азербайджанского народа - историк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проанализировав эпитафии на урудских надгробиях, стало ясно, что албанские племена приняли ислам во время его формирования, приняв тем самым участие в этногенезе сегодняшнего азербайджанского народа.

Как передает в среду Trend, об этом сказал ведущий научный работник Института археологии и этнографии НАНА, доктор философии по истории, доцент Анар Агаларзаде.

По его словам, обширное исследование памятников Уруда в 1926 году показало, что эпитафии и изображения на этих надгробиях указывают, что агваны (албаны), когда-то жившие в Сюнике, в Кавказской Албании, приняли ислам.

"Научные исследования, проведенные профессором Мешедиханым Нематовой в 1961-1963 годах на козловидных, сундукообразных надгробиях, сохранившихся на средневековом кладбище в селе Уруд древней азербайджанской земли - Зангезура, считаются, возможно, самым значимым новшеством в течение 50-летних исследований ученой в эпиграфике. Кладбище в Уруд актуализировало крайне важный исторический вопрос. Так, все историки писали об армянизации и грузинизации христианских албанских племен до прихода ислама на Кавказ. В своем произведении "Азербайджан в VII-IX веках" академик Зия Буниятов пишет : "...как это получилось, что племена, живущие в Зангезурском районе, приняли григорианский крест и стали армянами, приняли грузинский крест и стали грузинскими. Неужели среди них не было тюркизированных, принявших ислам?!". Изучение урудских надгробий также открыло эту темную страницу истории. Именно здесь, благодаря изучению изображений на камнях, принадлежащих тюркским племенам - огузам, был найден ответ на этот вопрос. Нематова направила ответное письмо армянскому ученому Папазяну, где отметила : "...если урудское кладбище было армянским памятником, то зачем вы разрушили его?! Если бы вы смогли доказать, что эти надгробия принадлежали армянам, то и сегодня бы вы ходили по миру и говорили, мол смотрите, это наша история. Но вы не смогли этого доказать!", - подчеркнул Анар Агаларзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)