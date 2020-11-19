Бакметрополитен не будет работать до 28 декабря
БАКУ /Trend/ - Ограничение, введенное на работу Бакметрополитена, продлевается до 06:00 часов 28 декабря., сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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