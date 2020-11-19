В Азербайджане приостанавливается обслуживание на местах, исключая аптеки и продуктовые магазины

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 21 ноября 00:00 до 28 декабря 06:00, за исключением жизненно важных видов деятельности, в том числе деятельности аптек и продуктовых магазинов, приостанавливается обслуживание на местах.

Об этом в четверг передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

(Текст: Турал Гараджаев)