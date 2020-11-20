Российское телевидение подготовило передачу об азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Телеканал Россия-1 подготовил передачу о легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, сообщает Trend.

В передаче рассказывается о подвиге азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова.

Отметим, что ранее на азербайджанском и русском языках вышла в свет книга "Азербайджанский разведчик и конференция "Тегеран-43"", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и повествующая о легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, его жизненном пути, профессионализме и подвигах во время Великой Отечественной войны. Авторами книги являются заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев и депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев. Факты и доказательства, приведенные в книге, разоблачают намерения армян сфальсифицировать события периода Великой Отечественной войны.

Видеопроект также составлен на основе архивных документов и исторических фактов, отраженных в книге.

В проекте приведена подробная информация о том, как Асадов добыл информацию о покушении на глав СССР, США и Великобритании, которое готовилось германской разведкой накануне Тегеранской конференции 28 ноября 1943 года, проведенной с участием Сталина, Черчилля и Рузвельта.

Отметим, что за исключительную роль в успешном проведении этой операции Мамедгусейн Асадов был награжден двумя орденами - "Ленина" и "Красной звезды".

(Редактор: Наталья Кочнева)