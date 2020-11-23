Дождливая погода не сильно повлияла на сбор хлопка - минсельхоз Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что в последние дни наблюдаются осадки, неблагоприятен для сбора хлопка.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель начальника отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Рафаил Махмудов. Он отметил, что дождливая погода мешает сбору хлопка.

"На сегодня убрано свыше 300 тысяч тонн хлопка. Этот показатель даже выше прошлогоднего. На некоторых полях все еще есть не убранный хлопок. Из-за недавних боевых действий были определенные снижения по показателям сбора хлопка в Тертерском, Бардинском и Агджабединском районах. Но эта проблема уже устранена. За последнюю неделю большая часть хлопка на этих территориях уже убрана. Поэтому дождливая погода не сильно повлияла на сбор хлопка", - добавил Махмудов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)