В Азербайджане необходимо принять меры по обеспечению дистанционного обучения – депутат

БАКУ /Trend/ - Необходимо принять меры для того, чтобы все учащиеся в Азербайджане могли пользоваться дистанционным обучением.

Об это сказала Trend член парламентского комитета по науке и образованию Афет Гасанова.

Депутат напомнила, что в связи с ростом числа заражений коронавирусом образовательный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных учреждениях Азербайджана вновь стал осуществляться дистанционно: «Но по определенным причинам, в том числе по техническим причинам, возникают определенные трудности у детей в тех семьях, где нет доступа в интернет. Кроме того, платный интернет также создает некоторые проблемы в обучении детей из малообеспеченных семей».

По ее словам, в ст. 42 Конституции Азербайджана указано, что каждый гражданин обладает правом на получение образования, что государство гарантирует обязательное бесплатное общее среднее образование, что система образования контролируется государством, и что государство гарантирует продолжение образования для талантливых лиц независимо от их материального положения: «Поэтому важно, чтобы все учащиеся имели доступ к интернету. Учитывая количество пользователей мобильными телефонами и достаточно широкий круг охвата мобильных операторов по стране, считаю, что министерство образования и министерство транспорта, связи и высоких технологий должны осуществить совместные неотложные меры посредством мобильных операторов и других интернет-провайдеров для бесплатного и беспрепятственного доступа учащихся на сайт https://virtual.edu.az/».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)