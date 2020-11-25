Условия кредита «Инвойс-финансирование» для предпринимателей облегчены

БАКУ/Trend/ - Международный Банк Азербайджана облегчил условия еще одного кредитного продукта, созданного для поддержки развития малого и среднего бизнеса в период пандемии, сообщает Trend.

Это кредит «Инвойс-финансирование». Согласно поправке кредитный лимит увеличен вдвое с 500 000 до 1 000 000 манатов. Годовая процентная ставка снижена на 3%.

Представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться этой возможностью для погашения дебиторской задолженности по выставленной счет-фактуре. С этой целью Международный Банк Азербайджана выделяет кредитный лимит в размере до 90% от суммы, указанной в счете-фактуре, клиентам, которые предоставляют соответствующие документы.

Преимущества кредита «Инвойс-финансирование»:

• Сумма кредита - до 1 000 000 манатов

• Срок кредита - до 12 месяцев

• Годовая процентная ставка - от 12%

Этот кредит, предназначенный для удовлетворения различных потребностей бизнеса, можно получить во всех филиалах и отделениях Банка. Найти более подробную информацию о возможностях финансирования, созданных Банком для предпринимателей и заказать соответствующий кредитный продукт онлайн можно по ссылке. Информацию о бизнес-кредитах Банка можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону 937.

Также Международный Банк Азербайджана предоставил предпринимателям возможность открывать счет удаленно. Кроме того, бизнесмены могут использовать сервис банка IBA Link для создания собственных систем электронной коммерции, удаленных продаж и приема платежей в Интернете.

Наргизханым Билендерли, Генеральный директор по Корпоративному Бизнесу Международного Банка Азербайджана отметила: «Изменение условий получения кредита на финансирование счетов позволит предпринимателям получить более гибкий доступ к финансовым ресурсам. Это окажет положительное влияние на развитие бизнеса. Воспользовавшись этим кредитом, представители малого и среднего бизнеса смогут расширить доступ к финансовым ресурсам. Предприниматели могут получить этот кредит, обратившись в наши филиалы, а также заказав его онлайн на корпоративном сайте Банка”.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.