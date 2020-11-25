Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями, в преддверии выходных запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница», сообщает Trend со ссылкой на банк.

В рамках кампании, заказ кредита в Банке Республика станет УДОБНЫМ, а также ВЫГОДНЫМ!

Так, все клиенты обратившиеся в банк 27 ноября получат возможность оформить кредит наличными до 30 000 манат со ствкой 15% годовых

Клиенты могут заказать кредит также онлайн на официальном сайте, фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

При оформлении наличного кредита в Банке Республика имеются также другие преимущества:

Оформление за короткое время и без очереди

Страховых расходов нет

В зависимости от официального дохода, кредит до 10-кратной заработной платы может быть предоставлен без поручителя.

Если Вы хотите воспользоваться скидками, не пропустите кампанию «Выгодная Пятница», закажите кредит в Банке Республика

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144