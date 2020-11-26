В Азербайджане утверждены новые ордена и медали за победу в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены новые ордена и медали, сообщает в четверг Trend.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в третьем чтении обсуждался законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением орденов и медалей за победу в Отечественной войне.

В законопроекте предусмотрены нижеследующее изменения:

- в статье 1 п. 1.1. после слов «Наивысшая награда Азербайджанской Республики – орден «Гейдар Алиев» добавляются слова – «Орден Победы», «Орден «Карабах»;

- в статье 2 п. 1.2. до слов "медаль "Золотая звезда" добавляются слова "медаль "Герой Отечественной войны", а после слов «медаль «За отвагу» добавляется нижеследующее:

Медаль «Отважный боец»;

Медаль «За отличие в бою»;

Медаль «За освобождение Суговушана»;

Медаль «За освобождение Джабраила»;

Медаль «За освобождение Ходжавенда»;

Медаль «За освобождение Физули»;

Медаль «За освобождение Зангилана»;

Медаль «За освобождение Губадлы»;

Медаль «За освобождение Шуши»;

Медаль «За освобождение Кельбаджара",

Медаль «За освобождение Агдама»;

Медаль «За освобождение Лачына»;

Медаль «Участник Отечественной войны»;

Медаль «За заслуги в тылу в Отечественной войне».

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в последнем, третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)