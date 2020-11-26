Минэкологии Азербайджана о работах по решению экологических проблем в Абшеронском районе

БАКУ /Trend/ - Решение экологических проблем, волнующих граждан страны, находится под контролем главы государства.

Об этом в четверг сказал Trend председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Мирсалам Ганбаров.

По его словам, после обретения независимости Азербайджан, как и в других сферах, добился значительных успехов в области экологии, проделана серьезная работа по решению определенных проблем.

"Одной из крупнейших программ, реализованных после обретения Азербайджаном независимости, была программа в области экологии. В утвержденном Плане действий по решению экологических проблем на территории Азербайджана на 2006-2010 годы нашли отражение основательный подход в направлении восстановления территорий, загрязненных нефтью, устранение источников, негативно влияющих на Каспийское море, факторы, негативно влияющие на атмосферу. В результате социально-экономической и экологической политики, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно реализованной его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым, на месте "Черного города" был построен "Белый город", вокруг озер Бёюк Шор и Зыг были реализованы и продолжаются экологические проекты. На этих территориях созданы современные объекты инфраструктуры.

Ярким примером заботы Президента Ильхама Алиева об экологии и окружающей среде является создание большого парка в наиболее загрязненном районе озера Беюк Шор", - сказал Ганбаров.

Он отметил, что несмотря на постоянное осуществление в различных частях страны природоохранных мер, направленных на защиту окружающей среды и улучшение социально-культурного благосостояния граждан, по-прежнему существует ряд проблем, требующих решения. Одна из них - это управление пластовой водой, образующейся при добыче нефти. Хотя в этой области проделана большая работа, есть и некоторые недостатки. Сброс пластовой воды в пруды в районах добычи нефти на Абшеронском полуострове должен быть предотвращен, а Говсанский канал, через который сточные воды сбрасываются в Каспийское море, должен быть полностью перекрыт. После установления замкнутого водного цикла воду необходимо очищать и использовать повторно.

Ганбаров подчеркнул, что бытовые сточные воды, образующиеся в Сураханском, Сабунчинском, Гарадагском районах Баку и даже в некоторой степени в Сабаильском районе, а также в Абшеронском районе из-за отсутствия централизованной системы канализации, по-прежнему загрязняют водоемы в этих районах.

Другой проблемой является загрязнение окружающей среды в Сумгайыте из-за ненадлежащего управления полигоном бытовых отходов, а также проблем в эксплуатации карьеров в Гарадагском районе. По словам главы Агентства, сегодня в каменных карьерах необходимо использовать новые технологии, чтобы производить меньше отходов, производственные мощности по производству камня должны быть оборудованы герметичной системой, а образующаяся пыль должна контролироваться.

"Несмотря на то, что принимаются многие меры для решения экологических проблем Абшеронской зоны, воздух как на Абшеронском полуострове, так и в Баку все еще подвержен загрязнению. Эта проблема возникает в основном из-за транспортных средств, и ее необходимо решать комплексно, начиная с качества топлива до технических показателей транспортных средств. Мы, экологи, сторонники использования в Баку альтернативных видов транспорта. Мы уверены, что благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой проблемы в этой сфере будут решены и в ближайшее время будут достигнуты большие результаты, существующие автомобили будут заменены на более экологические, после чего Баку пополнит ряды экологически чистых городов мира", - добавил Мирсалам Ганбаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)