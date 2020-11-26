Студенту, призванному на военную службу в Азербайджане в рамках мобилизации, академический отпуск будет предоставлен до увольнения

БАКУ /Trend/ - В целях устранения трудностей, которые могут возникнуть в обучении учащихся, проходящих военную службу, в том числе в связи с мобилизацией, коллегия министерства образования Азербайджана внесла изменения "Правила перевода, отчисления, восстановления и взятия академического отпуска учащимися высших учебных заведений бакалавриата и магистратуры, основного (базового высшего) медицинского образования".

Об этом в четверг сообщил Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов.

По его словам, согласно изменениям, внесенным в "Правила перевода, отчисления, восстановления и взятия академического отпуска учащимися высших учебных заведений бакалавриата и магистратуры, основного (базового высшего) медицинского образования", расширен перечень случаев предоставления студентам академических отпусков.

Так, студентам, призванным на военную службу в рамках мобилизации, будет предоставлен академический отпуск до тех пор, пока они не будут уволены с военной службы. Лицам, вернувшимся из академического отпуска, будет разрешено продолжить обучение.

Отметим, что поправка вступила в силу 24 ноября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)