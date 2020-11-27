Подписано соглашение между Бакинской высшей школой нефти и Таллиннским техническим университетом

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти и Таллиннский технический университет (Эстония) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Trend.

Документ был подписан ректором Бакинской высшей школы нефти Эльмаром Гасымовым, проректором по учебной части Таллиннского технического университета (TalTech) Хендриком Воллом и деканом Школы информационных и коммуникационных технологий TalTech проф. Гертом Джерваном.

Соглашение предусматривает проведение консультаций по разработке исследовательских, образовательных и тренинговых программ для обоих ВУЗов, обмен студентами и сотрудниками в рамках международных программ Erasmus + и Horizon, участие в Летних/Зимних школах, проведение консультаций по созданию Центра кибербезопасности на основе концепции TalTech, сотрудничество в области исследований информационных технологий и т.д.

Срок действия договора - 3 (три) года.