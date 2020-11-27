Кредиты для всех без комиссии и поручителя от Yelo Bank (R)

БАКУ/Trend/ - Мы предлагаем потребительские кредиты на выгодных условиях, учитывая потребности и пожелания наших клиентов.

В рамках нашей кампании Yelo Friday при получении кредита комиссия, страховка или дополнительные расходы не взимаются, и вы получаете полную сумму кредита. Кроме того, для потребительских кредитов, выданных с 27 по 30 ноября, поручитель не требуется. Вы можете получить кредиты сроком до 36 месяцев в 12-кратном размере вашей заработной платы. Максимальная сумма кредита составляет 20 тысяч манатов.

Для оформления заказа не нужно обращаться в филиал, достаточно пройти по ссылке: http://bit.ly/yelokredit.

Возникли дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или пишите нам в Facebook и Instagram, мы с радостью ответим!

Yelo Bank - Яркий банкинг.