В Азербайджане в учебники будут внесены темы по планированию семьи
БАКУ /Trend/ - В 2021-2023 годах темы семейных ценностей, репродуктивного здоровья и планирования семьи войдут в соответствующие учебники по общему образованию.
Это отражено в "Национальном плане действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 годы", утвержденным распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 ноября 2020 года, сообщает в пятницу Trend.
Согласно Плану действий, министерству образования, министерству здравоохранения и Уполномоченному по правам человека (омбудсмен) Азербайджана рекомендовано участие в процессе.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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