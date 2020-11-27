В Азербайджане в учебники будут внесены темы по планированию семьи

БАКУ /Trend/ - В 2021-2023 годах темы семейных ценностей, репродуктивного здоровья и планирования семьи войдут в соответствующие учебники по общему образованию.

Это отражено в "Национальном плане действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 годы", утвержденным распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 ноября 2020 года, сообщает в пятницу Trend.

Согласно Плану действий, министерству образования, министерству здравоохранения и Уполномоченному по правам человека (омбудсмен) Азербайджана рекомендовано участие в процессе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)