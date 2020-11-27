В Азербайджане будет вестись учет жертв бытового насилия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане полиция будет вести учет первых и повторных случаев бытового насилия.

Как передает в пятницу Trend, это отражено в "Национальном плане действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 годы", утвержденным распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 ноября 2020 года.

Согласно Плану действий, в целях улучшения работы единой базы данных о бытовом насилии в 2020-2023 годах по поводу регистрации полицией случаев первого и повторного бытового насилия и обеспечения оперативной передачи этой информации в единую базу данных Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей, министерству внутренних дел, министерству транспорта, связи и высоких технологий даны соответствующие поручения. Также рекомендовано участие в процессе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)