Скончался глава ИВ Агсуинского района

БАКУ /Trend/ - Скончался глава исполнительной власти Агсуинского района Вахид Тагиев.

Об этом сообщили Trend родственники Тагиева.

Согласно информации, Тагиев скончался сегодня вечером в больнице. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Напомним, что ранее глава ИВ заразился коронавирусом и лечился в одном из медицинских центров Баку.