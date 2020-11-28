Результаты выступления юниорской сборной Азербайджана по художественной гимнастике на чемпионате Европы в Киеве

БАКУ /Trend/ - Юниорская сборная Азербайджана завершила свое выступление на 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве, сообщает в субботу Trend.

Сегодня, 28 ноября, в ходе третьего дня соревнований чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве завершились финалы у юниорок по отдельным предметам (лента, мяч, булавы, скакалка). Также сегодня пройдут финальные выступления команд в групповых упражнениях (с 5 мячами, и с 3 обручами и 2 парами булав), в которых участвует команда Азербайджана.

В финалах в возрастной категории "юниоры" Азербайджан представили: в упражнениях со скакалкой и лентой - Нармин Байрамова, в упражнениях с мячом и булавами - Алина Гезалова.

По итогам прошедших финалов за упражнение со скакалкой Нармин Байрамова получила от судей 19.050 балла, заняв шестую позицию, за упражнение с лентой гимнастка получила 20.950 балла и заняла четвертое место.

В финалах Алина Гезалова в упражнении с мячом выступила с результатом 21.050 балла, заняв пятое место, а в упражнении с булавами с результатом 21.900 балла расположилась на пятой позиции.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в столице Украины 26-29 ноября 2020 года, в нем принимают участие спортсменки из 23 стран мира.

Азербайджан на соревновании представляют 11 спортсменок.

В возрастной категории "юниоры" нашу страну на соревновании представили Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова.

Во взрослой возрастной категории в индивидуальной программе за Азербайджан выступают Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в групповых упражнениях команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

(Автор: Джани Бабаева)