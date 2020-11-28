Сегодня в Баку продезинфицировано 550 улиц (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Учитывая резкий рост числа заразившихся Covid-19 в последние дни, 28 ноября со стороны структур Исполнительной власти города Баку проведены очередные работы по дезинфекции на главных улицах, проспектах и дорогах Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу ИВ.
В ходе работ продезинфицировано 550 улиц столицы. Эти работы будут продолжены на регулярной основе в рамках мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города Баку.
"В очередной раз просим наших граждан строго соблюдать правила карантина, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса", - говорится в сообщении ИВ.
(Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО)
Результаты выступления юниорской сборной Азербайджана по художественной гимнастике на чемпионате Европы в Киеве
В Азербайджане состоялась премьера фильма Михаила Гусмана «Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла»
Ракета, выпущенная армянскими ВС по Тертеру из РСЗО «Смерч», передана местному музею - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Выступления Верховного главнокомандующего поднимали моральный дух наших солдат - полковник-лейтенант Фирдовси Умудов (ВИДЕО)
Резолюция, принятая Сенатом Франции, является нарушением международного права - почетный член французского парламента
Азербайджан и Россия укрепляют двустороннее сотрудничество в сфере инновационного развития и цифровой экономики
В Грузии продолжается ряд разработок в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
Пластиковые материалы, используемые при производстве упаковок, больше всего загрязняют окружающую среду - азербайджанский эксперт