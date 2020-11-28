Сегодня в Баку продезинфицировано 550 улиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая резкий рост числа заразившихся Covid-19 в последние дни, 28 ноября со стороны структур Исполнительной власти города Баку проведены очередные работы по дезинфекции на главных улицах, проспектах и дорогах Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу ИВ.

В ходе работ продезинфицировано 550 улиц столицы. Эти работы будут продолжены на регулярной основе в рамках мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города Баку.

"В очередной раз просим наших граждан строго соблюдать правила карантина, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса", - говорится в сообщении ИВ.

(Редактор: Наталья Кочнева)