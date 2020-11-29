Гурбан Гурбанов заразился коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заразился коронавирусом, сообщает в воскресенье Trend.
В ф/к отметили, что на данный момент его самочувствие хорошее.
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