Если количество заражений продолжит расти, правила могут быть ужесточены - предупреждение от TƏBİB

БАКУ /Trend/ - При продолжении роста числа заражений принятие жестких мер станет неизбежным. Как сообщает Trend, об этом сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, многие страны прибегают к жестким мерам и ограничениям из-за увеличения числа заражений: "Во всех странах ограниченное количество коек и медицинского персонала. Граждане должны понимать, что маска - это средство защиты. Ношением маски он защищает не только себя, но и свою семью, родственников. Каждый гражданин должен чувствовать ответственность за ношение маски и соблюдение других правил карантина".

Он отметил, что уже подтверждены случаи повторного заражения, поэтому выздоровевшие от коронавируса люди не должны расслабляться.