Подготовлен видеоролик о достопримечательностях города Шуша - госагентство по туризму

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана подготовило ознакомительный видеоролик о достопримечательностях города Шуша.

Как сообщает в понедельник Trend, видеороликом на своей странице в Facebook поделился председатель Агентства Фуад Нагиев.

"Шуша благодаря своей природе, истории, культуре, архитектуре является туристическим центром Карабаха. Представляем вашему вниманию видеоролик, в котором демонстрируются достопримечательности города Шуша, который был освобожден от оккупации отважной армией Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего", - сделал запись к ролику Фуад Нагиев.

В видеоролике предоставлена информация о Шушинской крепости - доме поэтессы, одаренной художницы и мецената хан гызы Хуршудбану Натаван; мечети Юхары Гевхар ага, построенной на центральной площади города Шуша; находящейся в 150 метрах от центра, мечети Ашагы Гевхар ага; водопаде Четир в ущелье Дашалты; обнаруженном в XVIII веке Иса булагы, а также о Джыдыр-Дюзю, где проводились конные скачки и отмечался праздник Новруз.

Напомним, что ранее Агентство подготовило видеоролик о достопримечательностях Губадлинского и Зангиланского районов, освобожденных от оккупации.

В рамках проекта предусматривается создание видеороликов о туристическом потенциале и других освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)