Статданные по сфере образования Лачинского района до армянской оккупации

БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика по сфере образования Лачинского района до армянской оккупации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

В 1992-1993 гг. в Лачинском районе функционировали 106 школ, в которых работали 1396 учителей и обучались 8877 детей.

В 2020-2021 учебном году в Азербайджане функционируют 104 школы, где учатся дети вынужденных переселенцев из Лачина. В данных школах преподают 1808 учителей и учатся 13 615 детей.

(Текст. Кямаля Сеидова)