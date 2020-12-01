Статданные по сфере образования Лачинского района до армянской оккупации
БАКУ /Trend/ - Обнародована статистика по сфере образования Лачинского района до армянской оккупации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.
В 1992-1993 гг. в Лачинском районе функционировали 106 школ, в которых работали 1396 учителей и обучались 8877 детей.
В 2020-2021 учебном году в Азербайджане функционируют 104 школы, где учатся дети вынужденных переселенцев из Лачина. В данных школах преподают 1808 учителей и учатся 13 615 детей.
(Текст. Кямаля Сеидова)
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