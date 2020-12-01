БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство оплатило учебу 13 862 студентам.

Об этом сказал завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, срок приема обращений на портале e-telebe.edu.az продлен до 10 декабря.

Это сделано для максимального расширения круга студентов из социально уязвимой группы, учебу которых оплачивает государство.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)