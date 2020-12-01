Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана о пособиях для семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Семьи шехидов, героически погибших в боях за территориальную целостность нашей страны, и люди, потерявшие здоровье в этих боях, в соответствии с поручением Президента Азербайджана охвачены комплексной системой социального обеспечения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал завотделом по связям с общественностью и коммуникации Фазиль Талыбов.

Он отметил, что утверждения некоторых пользователей социальных сетей о том, что семьи шехидов и инвалиды войны обеспечиваются только пенсией, вызваны неосведомленностью таковых. Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны перечисляют социальные выплаты (пенсии, пособия), а также они охвачены следующими социальными программами:

- наследникам шехида выплачивается страховая выплата в размере 11 тысяч манатов;

- инвалидам войны выплачиваются страховые выплаты (8,8 тысяч манатов для лиц с инвалидностью I группы, 6,6 тысяч манатов для лиц с инвалидностью II группы, 4,4 тысячи манатов для лиц с инвалидностью III группы).

В дополнение, членам семей шехидов и инвалидам войны:

- в зависимости от стажа работы выплачивается пенсия или пособие (в среднем 400 манатов);

- помимо страховой выплачивается часть трудовой пенсии (55-110 манатов);

- ежемесячная Президентская стипендия (210-300 манатов);

- дети из семей шехидов и инвалидов войны, а также они сами, освобождаются от платы за обучение;

- протезирование и реабилитационные средства предоставляются бесплатно;

- раз в год предоставляются бесплатные направления на санаторно-курортное лечение;

- им отдается предпочтение в программах активной занятости (самозанятость, оплачиваемая социальная работа и т.д.);

- для всех работодателей (государственных и частных) установлены обязательные квоты для обеспечения их занятости;

- для членов семьи шехида и инвалидов войны в налоговом, трудовом и др. законодательстве предоставляется ряд преимуществ.

"Самое главное, государство предоставляет нуждающимся в улучшении жилищных условий семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны квартиры и частные дома, а также автомобили инвалидам войны. До сих пор этой категории граждан предоставлено около девяти тысяч квартир и частных домов, а также около семи тысяч автомобилей. Эта программа успешно реализуется и в настоящее время. Так, семьи шехидов и инвалиды войны ежемесячно получают в среднем 700 манатов в месяц, страхование жилья и автомобиля, а также единовременную страховую выплату. Помимо этого, регулярно ведется работа по дальнейшему совершенствованию этих выплат и их социальной защиты", - отметил Фазиль Талыбов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)