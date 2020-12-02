Госслужба автотранспорта о восстановлении инфраструктуры в освобожденных районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Основными приоритетами в освобожденных от оккупации городе Шуша, Физулинском, Джабраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах являются восстановление транспортной инфраструктуры, обеспечение потребностей в грузо- и пассажироперевозках как в период восстановления, так и после него, то есть восстановление всех услуг, оказываемых автомобильным транспортом.

Об этом в среду сказала Trend заведующая сектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, согласно проведенным Службой исследованиям, за 30 лет оккупации на этих территориях практически уничтожены транспортная инфраструктура и материально-техническая база этой сферы: «Были разграблены и пришли в непригодное состояние 22 автотранспортных предприятия, включая гаражи, здания управлений, цеха, гаражное оборудование, 10 автовокзалов и автостанций, 1015 транспортных средств. В том числе 160 - в Агдаме, 70 – в Лачине, 60 – в Физули, 15- в Джабраиле, 40 – в Зангилане, 90 – в Шуше, 70 – в Ходжалы, 50 – в Губадлы, 350 – в Ханкенди, 70 – в Кельбаджаре, 30 – в Агдере, 10 – в Ходжавенде. Стоимость уничтоженной транспортной инфраструктуры и материально-технической базы исчисляется миллионами манатов».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)