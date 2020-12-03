Преображаются "северные ворота" Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обустраивается и преображается северный въезд в Баку.

Об этом в четверг сказали Trend в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что работы по обустройству ведутся в зданиях расположенных на Московском проспекте, а также на прилегающих территориях.

"В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева по заказу ИВ Баку обустраивается северный въезд в город. В двух зданиях по адресу Московский проспект 75 и 75А ведется работа по преображению в соответствии с проектом. Поскольку эта территория является въездом в Баку, она будет улучшена с эстетической точки зрения. Оба обустраиваемых здания состоят из шести блоков.

В настоящее время ведется капитальный ремонт 12 блоков, находящихся в общественном пользовании, их крыш и фасадов. Кроме того, будут проводиться работы по реконструкции на прилегающей к зданиям территории", - добавили в ведомстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)