Минтруда Азербайджана построит дом для семьи шехида Худаяра Юсифзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана взяло на себя обязательство построить дом для семьи шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде, которая в настоящее время арендует жилье.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций министерства Фазиль Талыбов.

Согласно информации, сотрудники министерства встретились с семьей шехида, ознакомились с условиями проживания. Поскольку три года назад дом, в котором жила семья, сгорел, они арендовали жилье в селе Газыгурдалы Бардинского района. Было установлено, что в настоящее время в арендуемом жилье проживают мать, бабушка, дедушка и двое братьев шехида. Министерство взяло на себя обязательство построить совместно с социальным партнером новый дом на месте сгоревшего.

Как отмечается, будет оказана поддержка для получения адресной государственной социальной помощи и малообеспеченной семье сестры Худаяра Юсифзаде.

Один из братьев шехида работает, а другой уже привлечен к программе самозанятости. Сегодня в рамках программы самозанятости ему будут переданы товары и материалы для создания частного животноводческого хозяйства.

(Текст: Турал Гараджаев)