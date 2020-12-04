Погода в Азербайджане ухудшится

БАКУ /Trend/ - С 5 декабря до второй половины дня 8 декабря на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, пройдут дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром - морось, ветер северо-восточный.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами дожди, в горных и предгорных районах пойдет снег. Местами ожидается туман, ветер восточный.

Ночью - 2-6, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)