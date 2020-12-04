Центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Бакинский Олимпийский стадион подсвечены цветами азербайджанского флага (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 декабря была почтена память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, по этому случаю Центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Бакинский Олимпийский стадион были подсвечены цветами азербайджанского флага.

Напомним, что в ответ на последовательные провокации и военную агрессию Армении 27 сентября 2020 года азербайджанский народ поднялся на Отечественную войну, чтобы положить конец почти тридцатилетней оккупационной политике Армении и освободить азербайджанские земли от оккупации. В результате 44-дневных военных действий азербайджанский народ одержал историческую победу, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.