В Азербайджане предложено сократить в связи с пандемией рабочий день (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с пандемией COVİD-19 предложены сокращение рабочего дня и перевод большинства работников на деятельность в режиме онлайн.

Доктор философии по медицине Язгюль Абдиева сказала в понедельник Trend, что в настоящее время коронавирус распространяется в стране стремительными темпами - суточное число заражений превышает 4000 за последние дни, что делает необходимым принятие новых мер.

По ее словам, несмотря на то, что Оперативный штаб при Кабмине рекомендовал частным организациям применить 30-процентное ограничение по численности сотрудников, многие организации эту рекомендацию не соблюдают: "Наблюдения показывают, что во многих учреждениях на работу приходит весь персонал. Причем люди работают по обычному рабочему графику. Поэтому предлагаю, чтобы в период пандемии рабочий день составлял не 9 часов - с 09:00 до 18:00, а хотя бы 5-6 часов в день. Это позволит организовать посменный график, а также поспособствует уменьшению количества людей, которые ежедневно вынуждены находиться вместе в одном помещении. С другой стороны, продолжительный рабочий день может быть причиной ослабления иммунитета. Напряженный рабочий график чреват стрессами, которые считаются основным фактором, приводящим к ослаблению иммунитета. А слабый иммунитет - прямой путь к заражению вирусами».

Считая правильным решением на текущем этапе работу на дистанции, то есть в режиме онлайн, Абдиева отметила, что в нынешний период развития информационных технологий это применимо во многих сферах.

Специалист напомнила, что самый высокий процент заражений по стране фиксируется в Баку, на который приходится и большинство рабочих мест: «Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить работу в режиме онлайн в Баку, а также сократить в столице рабочий день».

Напомним, что по состоянию на 6 декабря 2020 года в Азербайджане были выявлены еще 4 356 случаев заражения коронавирусом, 2 517 человек вылечились, 39 скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 146 679 фактов заражения коронавирусом, из них 88 497 человек вылечились, 1 632 скончались, число активных больных - 56 550.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)