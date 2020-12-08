В Азербайджане определено правописание названия некоторых населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определено правильное написание названий деревень, которые употребляются в двух формах.

Как сообщил во вторник Trend председатель Комиссии по топонимике при Милли Меджлисе (парламент), депутат, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, в Азербайджане есть свыше 20 сел, названия которых на письме употребляется в двух формах. Такие названия сел больше всего встречаются в Карабахском регионе.

"Названия некоторых деревень на азербайджанском языке пишутся двояко. Например, Mahrızlı или Mahmızlı, Nüzgar или Nüzgər, Fərrux или Farrux. Теперь стоит задача определить правильность таких топонимов, которые имеют две формы написания. Лингвисты, занимающиеся топонимами, определили правильное написание этих деревень, географы также выразили своё мнение по этому поводу. Мы обсудили это вместе со специалистами рабочей группы Департамента общественных наук НАНА и отправили окончательную версию в профильное управление Милли Меджлиса. Этот вопрос будет рассмотрен в рабочем порядке, а не на пленарном заседании. Потому что это не изменение названия села, а процедура определения его правописания", - сказал Иса Габиббейли.

Академик отметил, что при определении правописания названия сел, ученые приняли во внимание исторические принципы.

"Есть названия, которые не должны употребляться на основе современного правописания. Историческое название этого села должно быть записано в том же порядке, в каком оно было определено. Эти элементы были учтены при определении имен", - добавил Габиббейли.

Представляем вашему вниманию список названий сел в форме, в которой они должны употребляться:

Агдамский район - Mahrızlı

Джабраильский район – Nüzgər, Qovşudlu, Dəcəl

Физулинский район- Govşatlı

Ходжалинский район - Farux, Ulubab

Ходжавендский район - Tuğ, Şexer

Кельбаджарский район - Elyasalılar, Çərəktar, Dalqılıçlı, Çobangərəhməz, Narınclar, Çormanlı

Губадлинский район - Qaracallı, Ləpəheyranlı, Alaqurşaq, Qədirli

Лачинский район - Əliqulu, Ayıbazar, Vaqazin, Zağaaltı

Зангиланский район - İçəri Müşlan, Qıraq Müşlan

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)