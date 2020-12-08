В Азербайджане названы правила пользования международными и внутренними рейсами во время карантина

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлевается до 06:00 31 января 2021 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Передвижение лиц с места проживания или нахождения до пункта назначения с использованием международных и внутренних рейсов будет разрешено только на основании наличия соответствующих билетов. .

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)