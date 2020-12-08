БАКУ / Trend/ - В Азербайджане выявлено 4 387 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 3 133 человека, скончались 38 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 154 152 случая заражения коронавирусом, из них 93 411 человек вылечились, 1 713 - скончались, число активных больных – 59 028.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 18 321 тест, а в целом - 1 865 512 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)