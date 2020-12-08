В период ужесточенного карантина в Азербайджане не будут работать салоны красоты и парикмахерские

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 00:00 часов 14 декабря 2020 года будет ужесточен существующий карантинный режим, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В период ужесточенного карантина салоны красоты и парикмахерские работать не будут.

Это указано в постановлении Кабмина «Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджане с 14 декабря 2020 года».

Согласно постановлению, с 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года деятельность салонов красоты и парикмахерских на всей территории страны прекращается.

Отметим, что постановлением Кабмина особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 06:00 часов 31 января 2021 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)