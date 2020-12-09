В Азербайджане разработан электронный банк информации по проектам поддержки развития СМИ

БАКУ /Trend/ - Фонд государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана разработал электронный банк информации по проектам поддержки медиа.

Как сообщили в среду Trend в Фонде, "Электронный банк информации по проектам поддержки медиа" создан для реализации в электронном порядке важных для государства и общества проектов, направленных на усовершенствование деятельности СМИ и поддержку их развития.

"Электронный банк информации по проектам поддержки медиа" обеспечит электронный обмен данными между медиа-субъектами и Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана по конкурсам. Это обеспечит оперативную деятельность.

Повышение эффективности процесса организации конкурсов, получение необходимых для подачи обращения документов, рассмотрение заявок и объявление результатов, реализация проектов, инициированных Фондом, и упрощение процесса представления отчетов по этим проектам, обеспечение полноты и надежности обмена информацией в числе первостепенных целей "Электронного банка информации по проектам поддержки медиа".

Банк информации облегчит доступ к проектам СМИ и журналистов, работающих в регионах, а также будет способствовать реализации этого процесса в более доступной и гибкой форме.

Электронный банк информации можно посетить по ссылке mib.kivdf.gov.az или на сайте kivdf.gov.az.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)