Братья-шехиды Эльгюн и Алтай вписали свои имена в новейшую историю Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Наши солдаты и офицеры, погибшие в 44-дневной Отечественной войне, вписали свои имена золотыми буквами в новейшую историю Азербайджана.

Как передает в среду Trend, среди них братья Эльгюн и Алтай - внуки покойного Ханыша Шахыева из Лерика, когда-то известного своей личной дружбой с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и прозванного "чобан Ханыш".

Братья, сражавшиеся с первых дней войны, отличились героизмом. Проявив отвагу в ходе боевых действий, шехидом сначала стал Эльгюн. Он погиб 30 сентября в боях на Агджакендском направлении в Геранбойском районе. Эльгюн - первый шехид Лерика во Второй Карабахской войне.

Его брат, 20-летний военнослужащий-сверхсрочник, услышав весть о гибели брата, не стал отпрашиваться для участия на похоронах Эльгюна, чтобы не оставлять своих боевых товарищей.

Ему дали увольнение для участия на похоронах, но он отказался от этого.

Спустя месяц после гибели брата Алтай и сам возвысился до вершины шехидства. Он погиб в боях за освобождение Физули. Братья похоронены рядом друг с другом в Лерике.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)