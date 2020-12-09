В Фонд "YAŞAT" в течение дня поступили средства в размере 1,5 млн манатов
БАКУ /Trend/ - В течение дня в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов (Фонд "YAŞAT") перечислены средства в размере 1,5 миллиона манатов.
Как передает в среду Trend, Фонд создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от восьмого декабря 2020 года. Его цель заключается в создании соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, обеспечении прозрачности, отчетности и общественного контроля в данной сфере.
Ниже представлены банковские реквизиты Фонда "YAŞAT":
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
Название счета: YAŞAT FONDU
VÖEN: 1701393691
Счет в манатах: AZ76IBAZ38090019447968925204
Название банка: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Mərkəzi filial
Swift код: IBAZAZ2X
Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944
Код банка: 805722
VÖEN банка: 9900001881
Адрес банка: Баку, улица З. Тагиева 3
Tel: (+99412) 937
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ - TRY
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC Code: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ98IBAZ38190019497968925204
Additional Correspondent bank:Turkiye Is Bankasi
SWIFT/BIC: ISBKTRIS
TR260006400000101790006744
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ДОЛЛАРАХ США - USD
Correspondent bank: Citibank NA, New York
SWIFT/BIC Code: CITIUS33
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ66IBAZ38190018407968925204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX
JP Morgan Chase Bank, New York
SWIFT/BIC: CHASUS33XXX
Citibank NA, New York
SWIFT/BIC: CITIUS33XXX
The Bank of New York Mellon, New York
SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ЕВРО - EUR
Beneficiary bank : The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ46IBAZ38190019787968925204
ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, SWIFT/BIC: COBADEFFXXX
400 88 66030 01 EUR
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX
DE33500700100949949200
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ – RUR
CORRESPONDENT BANK: The International Bank of Azerbaijan
MOSCOW Correspondent Account RUR: 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского
ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828,
КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12
Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487,
CORRESPONDENT ACCOUNT: 30111810500000000001
BENEFICIARY: YASHAT FONDU
BENEFICIARY ACCOUNT: AZ83IBAZ38190018107968925204
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БРИТАНСКИХ ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ - GBP
Beneficiary bank:The International Bank of Azerbaijan
Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3
Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937
SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX
Beneficiary: YASHAT FONDU
Beneficiary account: AZ61IBAZ38190018267968925204
ADDITIONALCORRESPONDENT BANKS:
Deutsche Bank AG,London
SWIFT/BIC: DEUTGB2L
840032645700006
JPMorgan Bank N.A Chaseside, Bournemouth
SWIFT/BIC:CHASGB2L
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