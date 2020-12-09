Наскальные рисунки Кельбаджара, которым пять тысяч лет, должны быть представлены миру - азербайджанский ученый

БАКУ /Trend/ - Кельбаджарский район богат многочисленными свидетельствами древности - наскальными рисунками, историческими памятниками.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал член ученого совета Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, доктор исторических наук, профессор Гудрат Исмаилзаде.

"Наскальные рисунки Кельбаджара, которым пять тысяч лет, должны быть представлены миру", - сказал он.

Отметим, что более 20 лет своей жизни ученый-археолог посвятил выявлению наскальных рисунков у берегов озер Алагёль, Залхагёль и Гарагёль, а также на участках Перчинли, Айычынгылы, Люлпяр Кельбаджарского района. Он обнаружил около восьми тысяч наскальных рисунков.

По словам Гудрата Исмаилзаде, наскальные изображения в Кельбаджаре, на территории которого обнаружены древнейшие места стоянки человека, отражают мировоззрение племен, связанное с бытом, хозяйственной деятельностью, а также с небесными телами. Самое древнее из этих изображений относится к IV-III тыс. до нашей эры.

Сравнив эти изображения с наскальными рисунками Гобустана, ученый отметил, что заново исследовав кельбаджарские наскальные рисунки, их надо представить всему миру.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)