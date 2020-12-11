В Азербайджане медработникам частных клиник и волонтерам выплачены срочные надбавки и премии

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выплатило за октябрь срочные надбавки 2 медицинским работникам, а также премии 38 волонтерам, работающим в частных медицинских учреждениях, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, размер срочной надбавки к заработной плате работников частных медицинских учреждений, привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVID-19, определен в троекратном, четырехкратном и пятикратном размере должностных месячных окладов.

Двум медицинским работникам частных медицинских учреждений выплачена срочная надбавка в размере 5,6 тыс. манатов пропорционально отработанному времени. 38 волонтерам выплачены премии в размере 9,5 тысячи манатов при условии ежемесячной выплаты 250 манатов. С этой суммы не предусматриваются удержания по заработной плате.

(Текст: Кямаля Сеидова)