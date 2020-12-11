Суд отклонил жалобу экс-главы ИВ Имишлинского района

Общество 11 декабря 2020 13:38 (UTC+04:00)
Суд отклонил жалобу экс-главы ИВ Имишлинского района

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба ранее арестованного экс-главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева на решение Сабаильского районного суда о продлении ему срока меры пресечения в виде ареста, сообщает в пятницу Trend.

Судебный процесс прошел под председательством судьи Гасана Ахмедова.

Согласно решению суда, жалоба Гаджиева была отклонена.

Ранее Сабаильский районный суд продлил срок содержания Гаджиева под стражей на три месяца.

Напомним, что по результатам изучения собранных материалов возникли обоснованные подозрения в том, что глава исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев присвоил под предлогом социальной помощи часть средств, находящихся в распоряжении ИВ, получив присвоенные деньги в находящемся в его владении жилом доме, а также поручил выдачу фальшивых разрешений для свободного передвижения некоторых граждан в нарушение требований особого режима карантина в стране.

На основании судебного постановления пятого мая 2020 года на рабочем месте и по адресу проживания Вильяма Гаджиева Служба государственной безопасности осуществила оперативно-следственные мероприятия. В ходе осмотров, проведенных по соответствующим адресам, были обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств, полученных главой ИВ Вильямом Гаджиевым посредством главного бухгалтера ИВ Джамиля Мусаева и других, а также другие важные для следствия документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий возникли основания для подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки незаконно выдавал квартиры в многоквартирных зданиях, построенных в Имишли непосредственно за счет государственного бюджета, предназначенные в порядке очередности для лиц, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий.

В то же время была получена информация о том, что Вильям Гаджиев присваивал средства, перечисленные на зарплатные карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам.

Также следствие подозревает, что Вильям Гаджиев регулярно обналичивал и присваивал определенную часть государственных средств, выделенных на работы по ремонту и обустройству территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.

Помимо этого, была получена информация о том, что Вильям Гаджиев посредством находящихся в подчинении должностных лиц под разными предлогами вымогал и получал денежные средства у должностных лиц местных исполнительных и других государственных органов, а также у граждан, занятых на территории района в сфере частного предпринимательства.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности, по фактам злоупотребления должностными полномочиями, растрат, неоднократного получения взяток и должностного подлога Вильям Гаджиев привлечен к ответственности по соответствующим статьям УК Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)

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