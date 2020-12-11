БАКУ /Trend/ - День Победы - 8 Ноября вносится в список праздничных и нерабочих дней в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, в связи с этим вносятся соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

Согласно изменениям, вынесенным на обсуждение в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) в первом чтении, 8 Ноября - День Победы вносится в список праздничных и нерабочих дней в Азербайджане.

После обсуждения изменения были приняты путем голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)