Сотрудники СГБ Азербайджана почтили светлую память общенационально лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на сайт СГБ, в 17-ю годовщину кончины великого лидера начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев и члены коллегии ведомства, посетив Аллею почетного захоронения, почтили светлую память почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, основоположника процесса национализации кадров в этом важном государственном институте, великого лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к его могиле.

(Текст: Турал Гараджаев)