Прапорщик Внутренних войск Джахид Тагизаде, ставший шехидом в боях на Джабраильском направлении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прапорщик внутренних войск МВД Азербайджана Тагизаде Джахид Вахид оглу стал шехидом третьего октября во время боев на Джабраильском направлении в ходе Отечественной войны.

Как сообщили в субботу Trend в МВД, он родился в 1988 году в селе Мирзалыбейли Бардинского района.

Был женат, являлся отцом двоих детей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)