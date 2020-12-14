Прием документов для участия в экзаменах экстерном в Азербайджане продолжится до 18 декабря

БАКУ /Trend/ - Онлайн-прием документов в Азербайджане для участия в экзаменах экстерном лиц, которые не смогли завершить общее среднее (IX классов) и полное среднее (XI классов) образование, продолжится до 18 декабря, сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку.

Согласно информации, лица, желающие принять участие в экзаменах, могут отправить соответствующие документы на электронную почту: [email protected]

Экзамены по Баку будут организованы в школе №258 с 28 декабря 2020 года по 16 января 2021 года.

Отметим, что лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, получат право принять участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа об общем и полном среднем образовании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)